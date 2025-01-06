Cherry Carson Assembly Of God
Cherry Carson Assembly Of God
Cherry Carson Assembly Of God
Cherry Carson Assembly Of God
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Food Ministry
Provides free weekly groceries including fresh produce, meat, dairy, and household items to anyone in need every Sunday.
Ministère des femmes
A ministry dedicated to serving the needs of women in the church and community.
Église des enfants
Provides a dedicated church service for children.
Kingdom Warriors Prayer Line
A prayer line ministry focused on intercessory prayer.
À propos
Cherry Carson Assembly Of God
Fondée en
1964
EIN
953203963
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4103 CHERRY AVE LONG BEACH, California 90807-3048 United States
Site web
cherrycarson.church
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Cherry Carson Assembly of God, founded in 1964 in Long Beach, CA, is a local church offering worship services and community engagement. They focus on prayer and spreading the Word. They may also operate a food bank.
La mission
Cherry Carson Assembly of God welcomes the Long Beach community at 4103 Cherry Ave, offering a place for connection, faith, and support. Visit us at cherrycarson.church to learn more.
