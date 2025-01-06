Chemeketa Park Mutual Water
Programmes et services
Services de l'eau
Provides potable water to the residents of Chemeketa Park.
Road Maintenance
Maintains the roads within Chemeketa Park for its members.
Installations récréatives
Operates recreational facilities for the benefit of its members.
À propos
Fondée en
2019
EIN
941081657
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 588 REDWOOD EST, California 95044-0588 United States
Site web
chemeketapark.org
Téléphone
(124)-034-31751
Adresse électronique
-
À propos
Chemeketa Park Mutual Water Company, est. 1929, is a California non-profit providing water, roads, and recreational facilities to its members, operating at cost in the Santa Cruz Mountains.
La mission
Its primary purpose is to provide essential water, road, and recreational facilities to its members, who are the landowners within the park's boundaries.
