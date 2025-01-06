Cheerful Helpers Child And Family Study Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Therapeutic School
A fully accredited preschool-1st grade program for children ages 3-10, following common core state education standards.
BEIG (Behavioral and Emotional Intervention Group)
A 15-week program designed for children ages 2-6 to experience their first positive peer interactions.
Socialization Group
Helps children develop social skills.
Conseil familial
Fournit des services de conseil aux familles.
Cheerful Helpers Child And Family Study Center
Fondée en
1951
EIN
956061541
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
1986 W JEFFERSON BLVD LOS ANGELES, California 90018-3416 United States
Site web
www.cheerfulhelpers.org
Téléphone
(213)-387-7252
Adresse électronique
-
Cheerful Helpers, founded in 1951, is a Los Angeles non-profit providing therapeutic services for families with young children facing developmental, social, and emotional challenges. Their family-centered programs support children with autism, attachment disorders, delays, and learning/emotional challenges, empowering families for lifelong growth through collaborative, educational, and therapeutic approaches.
La mission
CHEERFUL HELPERS CHILD AND FAMILY STUDY CENTER INC provides a caring, supportive environment for children and families in Los Angeles, helping them thrive together.
Ville
État
