Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit

À propos

Chatham Library Foundation, founded in 2023, supports the Library of the Chathams by providing crucial financial support beyond public funding. Currently, they focus on funding the library's construction project, and donations will eventually support an endowment for consistent operating funds.

La mission

