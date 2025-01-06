Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Faire un don
Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Acheter pour soutenir
Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L'heure du conte
Engaging storytimes for babies, toddlers, and preschoolers to foster a love of reading.
Children's Book Club
A book club for 4th graders to discuss and explore literature together.
Teen DIY Workshops
Creative DIY workshops for teens, such as puffy paint journals.
Cours d'anglais langue seconde
English as a Second Language (ESL) classes for various skill levels, both in-person and online.
À propos
Chatham Library Foundation A Nj Nonprofit
Fondée en
2023
EIN
923966499
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Bibliothèques
Adresse
214 MAIN ST CHATHAM, New Jersey 07928-2411 United States
Site web
chathamlibraryfoundation.org
Téléphone
(862)-245-1571
Adresse électronique
À propos
Chatham Library Foundation, founded in 2023, supports the Library of the Chathams by providing crucial financial support beyond public funding. Currently, they focus on funding the library's construction project, and donations will eventually support an endowment for consistent operating funds.
La mission
The Chatham Library Foundation exists to provide crucial financial support beyond public funding for the Library of the Chathams. Their current focus is funding the Library's construction project.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :