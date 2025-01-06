Chase Richards Foundation
Chase Richards Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Chase Child Life Program
Supports Child Life programs to help hospitalized children cope with the stress of illness by addressing their social, emotional, and developmental needs.
Big Smiles
Creates healing play spaces for children in hospitals to provide a positive and comforting environment.
À propos
Chase Richards Foundation
Fondée en
1993
EIN
954423022
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
23920 LINDEN TER CALABASAS, California 91302-2395 United States
Site web
www.chasefoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Chase Richards Foundation, est. 1992, supports the Chase Child Life Program, ensuring hospitalized children have access to art, play, and therapy to cope with illness. Founded by Robin and Susan Richards in memory of their son Chase, it benefits programs at UCLA Mattel and Providence Cedars-Sinai Tarzana.
La mission
Chase Foundation was founded in 1992 by Robin and Susan Richards after their son, Chase, passed away. The Chase Foundation helps hospitalized kids be kids.
