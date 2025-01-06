Chapman University
Faire un don
Chapman University
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chapman University
Acheter pour soutenir
Chapman University
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chapman University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Art History, B.A.
A program for studying the history of art.
Communication Studies, B.A.
A program focused on the study of communication.
Dance, B.A.
A program focused on the art of dance.
Economics, B.A.
A program focused on the study of economics.
À propos
Chapman University
Fondée en
1951
EIN
951643992
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Universités et collèges
Adresse
1 UNIVERSITY DR ORANGE, California 92866-1005 United States
Site web
www.chapman.edu
Téléphone
(714)-997-6815
Adresse électronique
À propos
Chapman University, founded in 1861, provides personalized education leading to ethical and productive lives as global citizens. Originally Hesperian College, it became Chapman University in 1991. It is committed to academic excellence and offers diverse programs.
La mission
Chapman University's mission is to provide personalized education of distinction that leads to inquiring, ethical and productive lives as global citizens.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :