Channel Islands Waterfront Homeowners Assoc

Community Representation & Advocacy
Serving as a liaison between homeowners and the City of Oxnard to address community needs and concerns.
Beautification & Enhancement Projects
Organizing and executing projects to beautify, protect, and enhance the Mandalay Bay area.
Seawall Maintenance & Water Quality Initiatives
Focusing on maintaining seawalls and improving water quality through dedicated projects and committees.
Fondée en
2017
EIN
953818079
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1237 S VICTORIA AVE OXNARD, California 93035-1292 United States
Site web
channelislandsca.com
Téléphone
(805)-385-7600
Adresse électronique
-
The Channel Islands Waterfront Homeowners Association (CIWHOA) serves as a liaison between the City of Oxnard and the 744 homeowners residing within Mandalay Bay. As a volunteer organization, CIWHOA focuses on community representation and waterfront living.
The Channel Islands Waterfront Homeowners Association connects homeowners with local government, working to beautify, enhance, and protect their waterfront community.
