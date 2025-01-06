Changing Lives Gh
Faire un don
Changing Lives Gh
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Changing Lives Gh
Acheter pour soutenir
Changing Lives Gh
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Changing Lives Gh
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Beyond the Field
Bringing communities together through soccer, this program offers free health check-ups, wellness education, and mentoring to students.
CleanPlay
A youth soccer tournament combined with health screenings and educational sessions for young participants.
Parrainage d'étudiants
Providing support to middle and high school students by covering educational supplies and tuition costs.
Projet Eau propre
Building clean water wells to provide communities with access to safe and reliable water sources.
À propos
Changing Lives Gh
Fondée en
2023
EIN
933272079
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1656 SHEPARD MESA LN CARPINTERIA, California 93013-3111 United States
Site web
changinglivesgh.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Their mission is to revolutionize education and utilize a diverse array of educational programs to advance learning opportunities for children and youth in Ghana. They kindle a passion for learning that will pave the way for long-lasting progress throughout the nation.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :