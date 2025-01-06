À propos

Chandler School, founded in 1950 (although other sources say 1962) in Pasadena, CA, provides a high-quality, academically challenging education in a nurturing and diverse environment. The school strives to instill a love of learning, independent thinking, collaborative skills, good character, self-reliance, and a commitment to community in its students, fostering academic and personal success.

La mission

Chandler School's mission is to provide each student with the highest quality and most academically challenging education in a nurturing, balanced and diverse environment. They strive to have their students gain a love of learning, think independently and work collaboratively.