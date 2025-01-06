Chandler School
Chandler School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de l'école primaire
A dynamic, hands-on curriculum that sparks curiosity and joy in children's inherent love of learning.
Middle School Science
Curriculum covers earth science, life science, and physical science (chemistry and physics).
Programme ACE
Hands-on learning in automotive engineering for middle schoolers with language-based learning differences.
À propos
Chandler School
Fondée en
1962
EIN
951983538
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
1005 ARMADA DR PASADENA, California 91103-2802 United States
Site web
www.chandlerschool.org
Téléphone
(626)-795-9314
Adresse électronique
À propos
Chandler School, founded in 1950 (although other sources say 1962) in Pasadena, CA, provides a high-quality, academically challenging education in a nurturing and diverse environment. The school strives to instill a love of learning, independent thinking, collaborative skills, good character, self-reliance, and a commitment to community in its students, fostering academic and personal success.
La mission
Chandler School's mission is to provide each student with the highest quality and most academically challenging education in a nurturing, balanced and diverse environment. They strive to have their students gain a love of learning, think independently and work collaboratively.
