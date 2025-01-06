Champlin Park Cheer Booster
Champlin Park Cheer Booster
Champlin Park Cheer Booster
Champlin Park Cheer Booster
Champlin Park Cheer Booster
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de cheerleading
Supports Champlin Park High School athletic teams and competes in local and state competitions.
À propos
Champlin Park Cheer Booster
Fondée en
2023
EIN
934454146
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse > Sports et loisirs > Brigades de pom-pom girls
Adresse
6025 109TH AVE N CHAMPLIN, Minnesota 55316-3475 United States
Site web
www.ahschools.us
Téléphone
(763)-506-1000
Adresse électronique
À propos
La mission
CHAMPLIN PARK CHEER BOOSTER uplifts and supports cheerleading at Champlin Park, empowering student athletes and building community spirit throughout Minnesota.
