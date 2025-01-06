Chaminade University Of Honolulu
Faire un don
Chaminade University Of Honolulu
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Chaminade University Of Honolulu
Acheter pour soutenir
Chaminade University Of Honolulu
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Chaminade University Of Honolulu
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de premier cycle
Offers bachelor's degrees in 23 fields of study, providing students with a comprehensive education across various disciplines.
Graduate Programs
Provides master's degree programs for advanced learning and specialization in specific fields.
Programmes en ligne
Offers flexible online undergraduate programs, including Business Administration and Criminology & Criminal Justice, for accessible education.
School of Business & Communication
Provides programs in Accounting, Business Administration, and more, fostering leadership skills and career readiness.
À propos
Chaminade University Of Honolulu
Fondée en
1989
EIN
990272261
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3140 WAIALAE AVE HONOLULU, Hawaii 96816-1510 United States
Site web
chaminade.edu
Téléphone
(808)-735-4711
Adresse électronique
-
À propos
Chaminade University of Honolulu, founded in 1955, provides students with a collaborative education, preparing them for life, service, and successful careers. Grounded in Catholic Marianist values, the university fosters a diverse community that values service, justice, and peace.
La mission
Chaminade University of Honolulu offers higher education opportunities in Hawaii, empowering students to grow, achieve, and make a positive impact in their community.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :