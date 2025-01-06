Chamber Of Commerce Of Hawaii
Chamber Of Commerce Of Hawaii
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Impact Smallbiz Accelerator
A 5-month program supporting small businesses and early-stage entrepreneurs through mentorship and training to grow Hawaii's economy.
Programme des jeunes professionnels
Offers young professionals ages 21-39 opportunities to exchange ideas, grow professionally, and share resources.
Education & Workforce Development
Partners with employers, educators, and community leaders to create a skilled talent pipeline for Hawaii's workforce needs.
Military Affairs Council
Advocates for Hawaii's military, highlighting its role as the state's second-largest economic driver.
À propos
Chamber Of Commerce Of Hawaii
Fondée en
1942
EIN
990035510
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
733 BISHOP STREET MAKAI TOWER 120 HONOLULU, Hawaii 96813-4022 United States
Site web
www.cochawaii.org
Téléphone
(808)-545-4300
Adresse électronique
À propos
The Chamber of Commerce Hawaii, established in 1850, is a statewide, non-profit organization advocating for businesses. They offer impactful programs such as workforce development, young professionals, military affairs, and networking to promote economic vitality in Hawaii. It supports approximately 2,000 member organizations.
La mission
Making Hawaii a better place to do business, the Chamber of Commerce Hawaii is a statewide, non-profit organization.
