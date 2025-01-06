Chamber Of Commerce Of Hawaii

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Chamber of Commerce Hawaii, established in 1850, is a statewide, non-profit organization advocating for businesses. They offer impactful programs such as workforce development, young professionals, military affairs, and networking to promote economic vitality in Hawaii. It supports approximately 2,000 member organizations.

La mission

Making Hawaii a better place to do business, the Chamber of Commerce Hawaii is a statewide, non-profit organization.