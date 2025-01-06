Cg Girls Lacrosse
Cg Girls Lacrosse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Lacrosse Training
Training programs for girls in the Center Grove School district to develop their lacrosse skills.
Équipes compétitives
Competitive lacrosse teams for youth and high school girls in the Center Grove School district.
À propos
Cg Girls Lacrosse
Fondée en
2024
EIN
933210945
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
704 S STATE ROAD 135 STE D PMB 248 GREENWOOD, Indiana 46143-6501 United States
Site web
www.cggirlslacrosse.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
CG Girls Lacrosse Inc, est. 2024, empowers young women through lacrosse. The organization provides training and competitive teams for youth and high school girls within the Center Grove School district, fostering pride, belonging, leadership, scholarship, and community support.
La mission
Establishes Center Grove Girls Lacrosse as a school-sanctioned sport, fostering pride, leadership, scholarship, and community support.
