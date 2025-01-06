Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

CG Girls Lacrosse Inc, est. 2024, empowers young women through lacrosse. The organization provides training and competitive teams for youth and high school girls within the Center Grove School district, fostering pride, belonging, leadership, scholarship, and community support.

La mission

Establishes Center Grove Girls Lacrosse as a school-sanctioned sport, fostering pride, leadership, scholarship, and community support.