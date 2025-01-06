Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Faire un don
Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Acheter pour soutenir
Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Certified Urologic Registered Nurse (CURN)
A certification for registered nurses demonstrating expertise in urologic nursing.
Certified Urologic Nurse Practitioner (CUNP)
A certification for nurse practitioners specializing in urology.
Certified Urologic Associate (CUA)
A certification for allied health professionals and associates in urology.
À propos
Certification Board For Urologic Nurses And Associates
Fondée en
1980
EIN
930746452
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
E HOLLY AVE BOX 56 PITMAN, New Jersey 08071-0000 United States
Site web
www.cbuna.org
Téléphone
(888)-827-7862
Adresse électronique
À propos
The Certification Board for Urologic Nurses and Associates (CBUNA), founded in 1980, helps urology nurses advance their expertise and careers through certification.
La mission
CBUNA improves the quality of care provided to urology patients by promoting and acknowledging the highest standards of urologic nursing practice through the certification process.
Recherche d'autres organisations en
New Jersey, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :