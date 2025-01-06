Central Coast Federal Land Bank Association Flca
Real Estate Loans
Provides farmers and ranchers with financing options for purchasing or refinancing agricultural real estate.
Operating Loans & Lines of Credit
Offers short-term financing to cover operational expenses like seeds, fertilizer, and livestock.
Equipment Financing
Helps agricultural producers acquire necessary machinery and equipment through loans.
Agribusiness Loans and Capital Markets
Provides financial solutions for agricultural businesses, including processing, distribution, and marketing.
Fondée en
2001
EIN
951654057
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 6070 VENTURA, California 93006-6070 United States
Site web
goldenstatefarmcredit.com
Téléphone
(800)-834-8698
Adresse électronique
-
La mission
Central Coast Federal Land Bank Association FLCA helps empower local agriculture in Ventura, California, providing crucial financial resources through goldenstatefarmcredit.com.
