Central California Veterinary
Faire un don
Central California Veterinary
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Central California Veterinary
Acheter pour soutenir
Central California Veterinary
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Central California Veterinary
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Central California Veterinary
Fondée en
1964
EIN
946091065
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
1115 E CHAMPLAIN DR FRESNO, California 93720-4223 United States
Site web
www.ccvma.net
Téléphone
163993703
Adresse électronique
-
À propos
Waterhouse Animal Hospital, founded in 1995 by Dr. Waterhouse, provides top-notch veterinary care in Fresno. Accredited by the AAHA, they offer services from dentistry to surgery, focusing on compassionate and meticulous care. They have received the Fresno Bee's "Best Veterinarian" award since 2005.
La mission
Central California Veterinary connects and supports veterinary professionals in Fresno, fostering high-quality animal care and a vibrant community. Learn more at www.ccvma.net.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :