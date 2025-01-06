Central California Psychiatric Society
Central California Psychiatric Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Fondée en
1968
EIN
946175556
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
4747 N 1ST ST STE 140 FRESNO, California 93726-0517 United States
Site web
cencalpsych.org
Téléphone
(559)-227-1463
Adresse électronique
À propos
The Central California Psychiatric Society (CCPS) aims to meet the professional needs of its members and promote quality treatment and prevention of mental illness in Central California. It is one of five district branches within California, encompassing the Central Valley, Sacramento Valley, and the Sierras.
La mission
Central California Psychiatric Society connects and supports psychiatric professionals in Fresno and beyond, working to enhance mental health care in their local communities.
