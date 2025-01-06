Centers For Spiritual Living
Faire un don
Centers For Spiritual Living
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Centers For Spiritual Living
Acheter pour soutenir
Centers For Spiritual Living
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Centers For Spiritual Living
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Spiritual Tools and Education
Providing various courses, workshops, and events for spiritual growth and personal transformation.
Soutien communautaire
Offering community and support groups to foster connection and belonging.
À propos
Centers For Spiritual Living
Fondée en
2014
EIN
941422464
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
400 W FRANKLIN ST MONTEREY, California 93940-2303 United States
Site web
montereycsl.org
Téléphone
(831)-372-7326
Adresse électronique
À propos
La mission
Their purpose is to transform lives, build dreams, and reveal God through education, music, prayer, service, generosity, and play!
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :