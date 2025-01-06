Center Theatre Group de Los Angeles
Center Theatre Group de Los Angeles
Center Theatre Group de Los Angeles
Center Theatre Group de Los Angeles
Center Theatre Group de Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de théâtre pour étudiants
Ces programmes soutiennent la prochaine génération de spectateurs, d'artistes et d'artisans, en les encourageant à se familiariser avec le théâtre.
Programmes d'éducation théâtrale pour les éducateurs
Une variété de programmes, de recherches et de ressources conçus pour faire entrer le théâtre dans la salle de classe et soutenir les éducateurs.
Programmes de développement artistique
Programmes comprenant des commandes, des résidences, des lectures de pièces et des soumissions de pièces, afin de soutenir les artistes émergents.
À propos
Center Theatre Group de Los Angeles
Fondée en
1966
EIN
952466183
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
601 W TEMPLE ST LOS ANGELES, California 90012-2621 États-Unis
Site web
www.centertheatregroup.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Le Center Theatre Group, fondé en 1966, sert les divers publics de Los Angeles en produisant du théâtre de haut niveau, en nourrissant les artistes, en attirant de nouveaux publics et en développant la sensibilisation des jeunes et l'éducation artistique. Sa mission est de transformer les vies par le théâtre.
La mission
Le Center Theatre Group produit et présente des pièces de théâtre du plus haut niveau, nourrit de nouveaux artistes, attire de nouveaux publics et développe des programmes de sensibilisation et d'éducation artistique pour les jeunes.
