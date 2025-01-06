Center Theatre Group de Los Angeles

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes de théâtre pour étudiants

Ces programmes soutiennent la prochaine génération de spectateurs, d'artistes et d'artisans, en les encourageant à se familiariser avec le théâtre.

Programmes d'éducation théâtrale pour les éducateurs

Une variété de programmes, de recherches et de ressources conçus pour faire entrer le théâtre dans la salle de classe et soutenir les éducateurs.

Programmes de développement artistique

Programmes comprenant des commandes, des résidences, des lectures de pièces et des soumissions de pièces, afin de soutenir les artistes émergents.

