Center For Environmental Health
Center For Environmental Health
Center For Environmental Health
Center For Environmental Health
Programmes et services
Clean and Green Purchasing
Advises large-scale purchasers on procuring healthy furniture, carpet, and flooring to reduce toxic chemicals.
Safer Cosmetics
Works to eliminate dangerous chemicals from cosmetics and personal care products.
Lead Prevention
Works to reduce lead exposure from products and environments.
Phthalates Reduction
Advocates for the removal of phthalates from food and other products to protect public health.
À propos
Center For Environmental Health
Fondée en
1997
EIN
943251981
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
2201 BROADWAY STE 508 OAKLAND, California 94612-3063 United States
Site web
ceh.org
Téléphone
(510)-655-3900
Adresse électronique
À propos
The Center for Environmental Health (CEH), based in Oakland, CA, protects people from toxic chemicals. CEH works with communities, consumers, workers, government, and the private sector to promote safe business practices for public health and the environment. CEH has a national focus and impact.
La mission
CEH protects people from toxic chemicals by working with communities, consumers, workers, government, and the private sector to demand and support business practices that are safe for public health and the environment.
