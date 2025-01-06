Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Center for Continuous Improvement (CCI), founded in 1993, provides residential support to children and adults with intellectual and developmental disabilities in Oregon. CCI's mission is to ensure resident care while supporting individuals in exercising personal choice and achieving equality and dignity.

La mission

CCI, Inc. provides residential services for individuals with developmental disabilities and mental and behavioral challenges, supporting them in exercising personal choice.