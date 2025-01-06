Center For Continuous Improvement
Faire un don
Center For Continuous Improvement
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Center For Continuous Improvement
Acheter pour soutenir
Center For Continuous Improvement
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Center For Continuous Improvement
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Residential Support Services
Provides residential support to children and adults with intellectual and developmental disabilities in Oregon.
À propos
Center For Continuous Improvement
Fondée en
1993
EIN
931110874
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
129 NE 102ND AVE STE E PORTLAND, Oregon 97220-4102 United States
Site web
www.forcci.org
Téléphone
(503)-594-1250
Adresse électronique
À propos
Center for Continuous Improvement (CCI), founded in 1993, provides residential support to children and adults with intellectual and developmental disabilities in Oregon. CCI's mission is to ensure resident care while supporting individuals in exercising personal choice and achieving equality and dignity.
La mission
CCI, Inc. provides residential services for individuals with developmental disabilities and mental and behavioral challenges, supporting them in exercising personal choice.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :