À propos

Established in 1953, the Cement Masons Health & Welfare Trust Fund for Northern California provides health and welfare benefits to eligible cement masons covered by collective bargaining agreements. Located in Dublin, CA, it serves approximately 3,700 participants.

La mission

The Cement Masons Health & Welfare Trust Fund for Northern California provides health and welfare benefits to members covered by the collective bargaining agreement between the union and employers.