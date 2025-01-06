Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
Health & Welfare Plans
Provides medical, dental, vision, and prescription drug benefits to eligible participants and their families.
Healthy Structures Program
Aims to help members live healthier lives and make informed healthcare choices to manage rising costs.
Employee Assistance Program (EAP)
Offers confidential resources and support for mental health, substance abuse, work-life balance, and legal/financial issues via Uprise Health.
Pension Plan
Provides retirement benefits to eligible members.
Cement Masons Health & Welfare Trust Fund For Northern California
1955
941291152
501(c)(9)
Santé et bien-être
4160 DUBLIN BLVD STE 400 DUBLIN, California 94568-7756 United States
www.norcalcementmasons.org
(888)-245-5005
Established in 1953, the Cement Masons Health & Welfare Trust Fund for Northern California provides health and welfare benefits to eligible cement masons covered by collective bargaining agreements. Located in Dublin, CA, it serves approximately 3,700 participants.
The Cement Masons Health & Welfare Trust Fund for Northern California provides health and welfare benefits to members covered by the collective bargaining agreement between the union and employers.
