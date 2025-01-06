Celebration Curch
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Baby Blessing
A special ceremony to dedicate and bless newborn babies and their families.
Étude biblique
Group sessions to study and discuss the Bible, deepening understanding and faith.
Celebration City (Children’s Ministry)
A dedicated ministry for children, providing age-appropriate teachings and activities.
Ministère de la jeunesse
A ministry focused on teenagers, offering guidance, support, and activities.
À propos
Fondée en
1993
EIN
931078570
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3475 HUMBOLDT RD GREEN BAY, Wisconsin 54311-5756 United States
Site web
celebrationchurch.tv
Téléphone
(920)-468-1122
Adresse électronique
À propos
Celebration Church in Green Bay, WI, founded in 1993, is a vibrant community dedicated to connecting people with the message of hope and love found in Jesus Christ. They offer in-person and online services, focusing on faith, freedom, purpose, and making a difference in the world.
La mission
Celebration Church connects people with the message of hope and love found in Jesus Christ, with physical locations in Green Bay, WI, and the Fox Valley area and a global online presence.
Ville
État
