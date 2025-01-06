Ccl Farm Conservation
Faire un don
Ccl Farm Conservation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ccl Farm Conservation
Acheter pour soutenir
Ccl Farm Conservation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ccl Farm Conservation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Land, Water, and Wildlife
Advocates for the protection of land, water, and wildlife in South Carolina's coastal region.
Communities and Transportation
Focuses on community development and transportation solutions that minimize environmental impact.
Energy
Promotes renewable energy and energy policies for a clean energy transition.
Food and Agriculture
Works to support sustainable food and agricultural practices.
À propos
Ccl Farm Conservation
Fondée en
2024
EIN
923509005
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
131 SPRING ST STE A CHARLESTON, South Carolina 29403-6739 United States
Site web
coastalconservationleague.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
CCL FARM CONSERVATION INC, founded in 2024, shares the mission of the Coastal Conservation League: to protect the health of South Carolina's coastal plain and ensure a high quality of life for all who live in and love this special place.
La mission
We work to protect the natural landscapes, abundant wildlife, clean water, and quality of life here in South Carolina.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Sud, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :