Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Programmes et services
Endowment Fund Support
Helping Catholic parishes, schools, and ministries establish and grow endowment funds for their local needs.
Planned Giving Expertise
Providing professional expertise with planned giving strategies.
Local Grant Funding
Offering grant funding for Catholic initiatives.
Catholic Community Foundation Of West Central And Southwest Ohio
Fondée en
2023
EIN
920539204
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
100 EAST 8TH STREET CINCINNATI, Ohio 45202-2129 United States
Site web
givecatholicohio.org
Téléphone
(513)-485-7175
Adresse électronique
The Catholic Community Foundation of West Central and Southwest Ohio, founded in 2023, inspires faith-filled generosity for the long-term financial support of Catholic parishes, schools, ministries, and non-profit organizations in the region. It helps secure long-term financial stability for these entities.
La mission
The Catholic Community Foundation of West Central and Southwest Ohio provides long-term financial support to Catholic parishes, schools, ministries, and non-profit organizations.
Ohio, États-Unis
