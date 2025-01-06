Ce profil n'a pas été revendiqué.

The Catholic Community Foundation of West Central and Southwest Ohio, founded in 2023, inspires faith-filled generosity for the long-term financial support of Catholic parishes, schools, ministries, and non-profit organizations in the region. It helps secure long-term financial stability for these entities.

