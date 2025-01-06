Catholic Charities Of The Diocese Of Fresno (organisations caritatives catholiques du diocèse de Fresno)
Catholic Charities Of The Diocese Of Fresno (organisations caritatives catholiques du diocèse de Fresno)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Garde-manger
Elle fournit des boîtes-repas contenant des aliments nutritifs aux familles à faibles revenus et des trousses de voyage aux sans-abri, soit près de 254 000 personnes par an.
Programme de sensibilisation en milieu rural
Offre des services aux individus et aux familles dans les communautés rurales du diocèse de Fresno, qui compte huit comtés.
Aide à l'habillement
Fournit des vêtements aux personnes et aux familles dans le besoin.
Programme de couches
Fournit des couches aux familles ayant de jeunes enfants.
À propos
Catholic Charities Of The Diocese Of Fresno (organisations caritatives catholiques du diocèse de Fresno)
Fondée en
1946
EIN
941678938
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
149 N FULTON ST FRESNO, California 93701-1607 États-Unis
Site web
ccdof.org
Téléphone
(559)-237-0851
Adresse électronique
À propos
Catholic Charities of the Diocese of Fresno, est. 1968, sert, défend et responsabilise les personnes dans le besoin dans la vallée de San Joaquin. Les programmes s'attaquent à l'insécurité alimentaire, offrent une aide au loyer et à l'hypothèque, des services d'immigration, des secours en cas de catastrophe et bien plus encore. Avec des sites à Fresno, Merced et Bakersfield, elle aide plus de 250 000 personnes par an, en se concentrant sur l'impact local.
La mission
Catholic Charities est une organisation d'intérêt général qui aide les familles les plus démunies en leur fournissant de la nourriture, des vêtements, une aide au logement, une éducation et bien d'autres choses encore.
