Catholic Charities Of The Diocese Of Fresno (organisations caritatives catholiques du diocèse de Fresno)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Garde-manger

Elle fournit des boîtes-repas contenant des aliments nutritifs aux familles à faibles revenus et des trousses de voyage aux sans-abri, soit près de 254 000 personnes par an.

‍

Programme de sensibilisation en milieu rural

Offre des services aux individus et aux familles dans les communautés rurales du diocèse de Fresno, qui compte huit comtés.

‍

Aide à l'habillement

Fournit des vêtements aux personnes et aux familles dans le besoin.

‍

Programme de couches

Fournit des couches aux familles ayant de jeunes enfants.

‍