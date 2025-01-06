Catalyst Domestic Violence Services
Catalyst Domestic Violence Services
Programmes et services
Ligne d'assistance 24 heures sur 24
Provides crisis assistance, safe housing info, safety planning, referrals, and support for relationship questions.
Drop-In Offices
Offers in-person support services in Chico and Oroville.
Plaidoyer juridique
Assists with restraining orders and court accompaniment.
Défense des intérêts des forces de l'ordre
Helps access police reports and connect with supportive services.
À propos
Catalyst Domestic Violence Services
Fondée en
1979
EIN
942587378
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soutien > Refuges pour les victimes de violences domestiques
Adresse
PO BOX 4184 CHICO, California 95927-4184 United States
Site web
catalystdvsv.org
Téléphone
(800)-895-8476
Adresse électronique
-
À propos
Catalyst Domestic Violence Services, founded in 1979, serves Butte County, CA. Their mission is to prevent and respond to domestic and sexual violence through inclusive, healing-centered services, education, and community engagement. They offer a 24/7 crisis hotline, therapy, legal advocacy, and safe housing.
La mission
Our mission is to prevent and respond to domestic and sexual violence through inclusive, healing-centered services, education, and community engagement.
