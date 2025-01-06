Carpenters Health And Welfare Trust
Faire un don
Carpenters Health And Welfare Trust
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Carpenters Health And Welfare Trust
Acheter pour soutenir
Carpenters Health And Welfare Trust
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Carpenters Health And Welfare Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Medical Benefits
Provides medical coverage to eligible members and their families.
Prestations dentaires
Offers dental care coverage for preventative and restorative services.
Prestations en matière d'optique
Provides coverage for eye exams and vision correction.
Prescription Drugs
Aide à couvrir le coût des médicaments sur ordonnance.
À propos
Carpenters Health And Welfare Trust
Fondée en
1964
EIN
941234856
Type IRS 501(C)
501(c)(9)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
265 HEGENBERGER RD STE 100 OAKLAND, California 94621-1480 United States
Site web
carpenterfunds.com
Téléphone
(180)-099-97222
Adresse électronique
-
À propos
The Carpenters Health and Welfare Trust, est. 1964, provides health, retirement, vacation & training benefits to over 50,000 Northern CA union carpenters & 100,000+ dependents. Administered by the Carpenter Funds Administrative Office (CFAO), a non-profit, it supports members of the United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America.
La mission
CARPENTERS HEALTH AND WELFARE TRUST provides vital health and welfare benefits to carpenters in Oakland, helping ensure their well-being and security for a stronger community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :