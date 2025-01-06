Carlsbad Educational Foundation
Carlsbad Educational Foundation
Carlsbad Educational Foundation
Carlsbad Educational Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programmes extrascolaires
Enriching programs and homework club to supplement what's taught in school with age-appropriate activities.
Cours d'enrichissement
Learning beyond the classroom with credentialed teachers and professionals.
Programmes de robotique
Engaging students in robotics through FIRST LEGO League and FIRST Tech Challenge.
Olympiade des sciences
A program to promote science education and engagement through competitions.
À propos
Carlsbad Educational Foundation
Fondée en
1985
EIN
953768448
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
5650 EL CAMINO REAL STE 101 CARLSBAD, California 92008-7126 United States
Site web
carlsbaded.org
Téléphone
(760)-929-1555
Adresse électronique
À propos
The Carlsbad Educational Foundation, founded in 1983, is a non-profit dedicated to raising private support for public education in the Carlsbad Unified School District. It enriches the lives of nearly 11,000 students by funding programs in science, technology, and music. They have contributed over $13 million, ensuring that 100% of donations directly support students, with operating expenses covered by enrichment programs and childcare.
La mission
We develop and fund impactful educational programs for all students in the Carlsbad Unified School District, ensuring their future success.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :