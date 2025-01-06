Carl Wilson Foundation
Carl Wilson Foundation
Carl Wilson Foundation
Carl Wilson Foundation
Carl Wilson Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Collecte de fonds pour la recherche sur le cancer
Organizes events like 5k walks to raise funds for cancer research and treatment in memory of Carl Wilson. Net proceeds are donated to support cancer research organizations.
À propos
Carl Wilson Foundation
Fondée en
1999
EIN
954755944
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
15303 VENTURA BLVD STE 1600 SHERMAN OAKS, California 91403-3133 United States
Site web
www.carlwilsonfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Carl Wilson Foundation, est. 1999, focuses on fundraising for cancer research. Dedicated to Carl Wilson, the foundation supports advancements in treatment and care. More details can be found at their website.
La mission
CARL WILSON FOUNDATION INC uplifts the Sherman Oaks community through local support and engagement, working to make a positive impact in California neighborhoods.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
