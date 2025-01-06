Careoregon
Faire un don
Careoregon
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Careoregon
Acheter pour soutenir
Careoregon
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Careoregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Transport
Provides transportation assistance to members.
Care Coordination
Offers care coordination services to members.
Tribal Care Coordination
Care coordination specifically for American Indian and Alaska Native members.
Traditional Health Workers (THWs)
Access to traditional health workers.
À propos
Careoregon
Fondée en
1989
EIN
930933975
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
315 SW 5TH AVE PORTLAND, Oregon 97204-1703 United States
Site web
www.careoregon.org
Téléphone
(503)-416-41008002244840
Adresse électronique
-
À propos
CareOregon, founded in 1989, is a nonprofit providing Medicaid insurance benefits to over 500,000 Oregonians. They prioritize reducing health disparities, supporting culturally specific organizations, and funding programs addressing critical social needs, working to create quality and equity in individual and community health.
La mission
CareOregon's mission is to inspire and partner to create quality and equity in individual and community health, striving for healthy communities for all.
