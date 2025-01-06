Candlelighters For Childhood Cancer

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Parent Consultant Program

Provides emotional, educational, and practical support to families at treatment centers through experienced parent consultants.

‍

Réunions du groupe de soutien

Weekly meetings for parents of children on and off treatment, and bereaved parents, to discuss concerns and issues.

‍

Hospital Assistance

Offers parking assistance and meal passes to ease the burden of hospital visits.

‍

Cartes-cadeaux

Provides gas and grocery gift cards to help with essential needs.

‍