Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parent Consultant Program
Provides emotional, educational, and practical support to families at treatment centers through experienced parent consultants.
Réunions du groupe de soutien
Weekly meetings for parents of children on and off treatment, and bereaved parents, to discuss concerns and issues.
Hospital Assistance
Offers parking assistance and meal passes to ease the burden of hospital visits.
Cartes-cadeaux
Provides gas and grocery gift cards to help with essential needs.
À propos
Candlelighters For Childhood Cancer
Fondée en
1979
EIN
942579116
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
8990 SPANISH RIDGE AVE STE 100 LAS VEGAS, Nevada 89148-1324 United States
Site web
www.candlelightersnv.org
Téléphone
(702)-737-1919
Adresse électronique
-
À propos
Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada, founded in 1979, provides emotional support, quality of life programs, and financial assistance to children and their families affected by childhood cancer. Their mission is to help families focus on their journey and loving their child.
La mission
Candlelighters' mission is to provide emotional support, quality of life programs, and financial assistance for children and their families affected by childhood cancer.
