Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Faire un don
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Acheter pour soutenir
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support Groups & Counseling
Providing a safe space for individuals and families impacted by cancer to share experiences and receive emotional support.
Healthy Lifestyle Classes
Offering classes and workshops focused on nutrition, exercise, and stress reduction to promote overall well-being.
Ateliers éducatifs
Providing expert-led sessions on cancer-related topics, treatment options, and coping strategies.
Activités sociales
Creating opportunities for connection, networking, and community building through various social events.
À propos
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley
Fondée en
1999
EIN
954201985
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
331 W SIERRA MADRE BLVD SIERRA MADRE, California 91024-2357 United States
Site web
www.cancersupportsgv.org
Téléphone
(626)-796-1083
Adresse électronique
À propos
Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley, founded in 1999, uplifts and strengthens individuals and families impacted by cancer by providing free support, fostering compassionate communities, and breaking down barriers to care. They offer support groups, educational workshops, and healthy lifestyle classes.
La mission
Providing support, fostering compassionate communities, and breaking down barriers to care for those affected by cancer.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :