Cancer Support Community Greater San Gabriel Valley

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Support Groups & Counseling

Providing a safe space for individuals and families impacted by cancer to share experiences and receive emotional support.

‍

Healthy Lifestyle Classes

Offering classes and workshops focused on nutrition, exercise, and stress reduction to promote overall well-being.

‍

Ateliers éducatifs

Providing expert-led sessions on cancer-related topics, treatment options, and coping strategies.

‍

Activités sociales

Creating opportunities for connection, networking, and community building through various social events.

‍