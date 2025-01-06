Canaan Christian Covenant Missionary Baptist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Provides Christian education and fellowship on Sunday mornings.
Wednesday Prayer, Praise and Bible Study
A midweek service for prayer, worship, and in-depth Bible study.
Ministère des hommes
Aims to develop brotherhood among men, rooted in Christ's love, through study, fellowship, and support.
Fondée en
1988
EIN
942988959
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
5782 FOOTHILL BLVD OAKLAND, California 94605-1306 United States
Site web
ccc-mbc.org
Téléphone
(510)-636-1881
Adresse électronique
-
À propos
Canaan Christian Covenant Missionary Baptist Church, founded in 1988 in Oakland, CA, is dedicated to winning souls and nurturing fully committed followers of Christ. They offer Wednesday prayer and Bible study.
La mission
CANAAN CHRISTIAN COVENANT MISSIONARY BAPTIST CHURCH fosters spiritual growth and connection for individuals and families in Oakland, welcoming all to a supportive faith community.
