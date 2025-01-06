Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Canaan Christian Covenant Missionary Baptist Church, founded in 1988 in Oakland, CA, is dedicated to winning souls and nurturing fully committed followers of Christ. They offer Wednesday prayer and Bible study.

La mission

CANAAN CHRISTIAN COVENANT MISSIONARY BAPTIST CHURCH fosters spiritual growth and connection for individuals and families in Oakland, welcoming all to a supportive faith community.