Cambria Christian Center
Cambria Christian Center
Cambria Christian Center
Cambria Christian Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Cambria Christian Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nursery & Pre-K
Provides a safe, happy, and Jesus-filled environment for children during services, with age-appropriate Bible lessons and fun activities.
Juniors for Jesus
A program for elementary-aged students to learn and grow in their faith.
C3 Youth
A youth program (7th-12th grade) focused on providing spirit-led messages and filling minds and hearts with the word of God.
À propos
Cambria Christian Center
Fondée en
1964
EIN
953183842
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4314 BRIDGE ST CAMBRIA, California 93428-2104 United States
Site web
livingwaterscambria.org
Téléphone
(805)-927-5346
Adresse électronique
À propos
La mission
Living Waters Christian Fellowship is a non-denominational, Spirit-filled, Christ-centered church affiliated with Faith Christian Fellowship International.
