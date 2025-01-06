Cambria Christian Center

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Nursery & Pre-K

Provides a safe, happy, and Jesus-filled environment for children during services, with age-appropriate Bible lessons and fun activities.

‍

Juniors for Jesus

A program for elementary-aged students to learn and grow in their faith.

‍

C3 Youth

A youth program (7th-12th grade) focused on providing spirit-led messages and filling minds and hearts with the word of God.

‍