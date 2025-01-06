Camarillo Quilted Association
Camarillo Quilted Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Small Group Quilting
Several small groups meet to share ideas and quilt together, including Ojai Comfort Quiltmakers, Ojai Quilters Anonymous, Creative Hands, Purple Paisleys, Schoolhouse Quilters, and Art Quilters.
Ateliers et conférences
Monthly meetings feature guest speakers, quilting experts, and trunk shows to educate and inspire members.
Comfort Quilts
Members create and donate quilts to provide comfort to those in need within the community.
À propos
Camarillo Quilted Association
Fondée en
1983
EIN
953682360
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 347 CAMARILLO, California 93011-0347 United States
Site web
camarilloquilters.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Camarillo Quilters Association, established in 1980, is a nonprofit promoting quilting in Ventura County, CA. It provides a space to exchange ideas, learn techniques, improve skills, and inform the community about quilt history and preservation. The association began with 43 quilters and continues to meet monthly, offering workshops and fellowship.
La mission
Camarillo Quilters Association promotes quilting in the Ventura County, California area. They exchange ideas, learn new techniques, improve skills, and inform the community about quilt history and preservation.
