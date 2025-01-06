Calvary Road Baptist Church Of Los Angeles Coutny
Calvary Road Baptist Church Of Los Angeles Coutny
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
CR Kids - Team KIDS
A 40-week program helping kids memorize scripture, build teams, and learn to follow Christ through lessons, games, and activities.
CR Kids - Sunday Mornings
Weekly lessons, songs, and activities for children to learn and grow in their faith.
À propos
Calvary Road Baptist Church Of Los Angeles Coutny
Fondée en
1976
EIN
952984429
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1605 GARFIELD AVE SO PASADENA, California 91030-4968 United States
Site web
calvaryroadbaptist.church
Téléphone
(626)-357-2711
Adresse électronique
-
À propos
Calvary Road Baptist Church of Los Angeles County, founded in 1976, is a Bible-believing church in the San Gabriel Valley. They are dedicated to glorifying Jesus Christ through worship, biblical teaching, and community. Their mission is to reach the lost for Christ and train believers. They offer services and ministries focused on spiritual growth and outreach.
La mission
Calvary Road Baptist Church's mission is to worship God, proclaim the Gospel, and equip believers for ministry, striving to fulfill Christ’s Great Commission through worship, evangelism, education, and missionary support.
