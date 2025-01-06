Calvary Of Grace Church Of Concord
Faire un don
Calvary Of Grace Church Of Concord
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Calvary Of Grace Church Of Concord
Acheter pour soutenir
Calvary Of Grace Church Of Concord
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Calvary Of Grace Church Of Concord
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service de culte du dimanche
A weekly service to worship and hear the gospel of Christ.
Sunday School/Adult Fellowship
A time for learning and fellowship for all ages.
Étude biblique du mercredi
A weekly study of the Bible.
Friday Prayer Meeting
A weekly meeting for prayer.
À propos
Calvary Of Grace Church Of Concord
Fondée en
2016
EIN
990332862
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1115 N PARKSIDE DR PITTSBURG, California 94565-3737 United States
Site web
calvaryofgracechurch.net
Téléphone
(925)-597-9989
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Calvary of Grace Church of Concord welcomes the Pittsburg community, offering a place for faith, fellowship, and encouragement to all who seek spiritual growth.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :