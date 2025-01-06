Calvary Chapel Of The Palouse
Calvary Chapel Of The Palouse
Calvary Chapel Of The Palouse
Programmes et services
Sunday Morning Service
Weekly worship service held every Sunday at 10:45 AM.
Men's Bible Study
Bible study for men held on the second Saturday of each month at 8:00 AM.
Women's Bible Study
Bible study for women held on the second Saturday of each month at 8:00 AM.
Palouse Food Pantry
Provides food assistance to the local community.
Calvary Chapel Of The Palouse
Fondée en
1989
EIN
943092772
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
215 E CHURCH ST PALOUSE, Washington 99161-5131 United States
Site web
calvarychapelpalouse.com
Téléphone
(509)-553-2440
Adresse électronique
-
Calvary Chapel of the Palouse, founded in 1989, is a Bible-teaching church located in Palouse, Washington. Their mission is to know Christ and make Him known through verse-by-verse study of the Bible. They offer Sunday services and other ministries to create a life-giving community.
La mission
We are a Bible teaching church serving the Palouse area. Our mission is to know Christ And make Him known.
