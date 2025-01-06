Calvary Chapel Of Pasadena
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre un enseignement et des activités centrés sur le Christ et basés sur la Bible pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Ministère de la jeunesse
Offre des programmes et des services pour les jeunes. Détails non disponibles.
Ministère des femmes
Vise à encourager et à fortifier les femmes par la Parole du Seigneur. Détails non disponibles.
Ministère des missions
Tend la main aux perdus par le biais de témoignages de rue, d'actions médicales et de l'implantation d'églises. Détails non disponibles.
Fondée en
1981
EIN
953551084
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2200 E COLORADO BLVD PASADENA, California 91107-3654 États-Unis
Site web
calvarychapelpasadena.com
Téléphone
220091107
Adresse électronique
-
À propos
Calvary Chapel Pasadena, fondée en 1981, a pour objectif de voir les gens sauvés, guéris, libérés, discipinés, équipés, responsabilisés et servir Jésus de tout cœur. Elle valorise les relations authentiques et a pour mission de répandre l'Évangile.
La mission
Calvary Chapel of Pasadena accueille la communauté pour se connecter et grandir dans la foi à leur emplacement Colorado Blvd, favorisant le soutien spirituel et la camaraderie à Pasadena.
