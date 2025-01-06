Calvary Chapel Of Montebello
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Cultivating faith in upcoming generations with live worship, crafts, and studies. Offers activities like summer camp, Vacation Bible School, Boy Scouts and Cub Scouts.
Men's Ministry (FMO)
Building up men to be actively involved in becoming men of God. Offers weekly studies, prison ministry, and sports teams.
Ministère de la jeunesse
A ministry for young people to connect and grow in their faith.
Calvary Chapel Of Montebello
1994
954362972
501(c)(3)
Églises
931 S MAPLE AVE MONTEBELLO, California 90640-5411 United States
thearkmontebello.com
(323)-724-8464
Calvary Chapel of Montebello, also known as The Ark Montebello, is a non-denominational Christian church affiliated with Calvary Chapel. Located in Los Angeles County, California, the church is led by Pastor Pancho Juarez. It focuses on Bible-based teaching and offers various services and activities.
Calvary Chapel of Montebello welcomes individuals and families to connect, grow, and find support through faith-based community gatherings in Montebello, California.
Californie, États-Unis
