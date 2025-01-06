Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Calvary Chapel of Montebello, also known as The Ark Montebello, is a non-denominational Christian church affiliated with Calvary Chapel. Located in Los Angeles County, California, the church is led by Pastor Pancho Juarez. It focuses on Bible-based teaching and offers various services and activities.

La mission

Calvary Chapel of Montebello welcomes individuals and families to connect, grow, and find support through faith-based community gatherings in Montebello, California.