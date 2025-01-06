Association symphonique des jeunes de Californie
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Orchestre des seniors
Le premier ensemble symphonique pour jeunes instrumentistes exceptionnels.
Orchestre associé
Offre une formation orchestrale avancée à des étudiants musiciens en âge de fréquenter l'école secondaire.
Symphonie éolienne
Les instruments à vent, les cuivres et les percussions sont utilisés pour explorer le répertoire des orchestres symphoniques.
Ensembles à cordes
Offre une expérience d'ensemble aux musiciens à cordes par le biais d'Intermezzi et de Virtuosi Strings.
Fondée en
1954
EIN
946084049
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
441 CALIFORNIA AVE STE 5 PALO ALTO, California 94306-1848 United States
Site web
www.cys.org
Téléphone
(650)-325-6666
Adresse électronique
À propos
Fondée en 1952, la California Youth Symphony (CYS) offre aux jeunes musiciens des expériences musicales exceptionnelles. Le CYS propose des cours hebdomadaires, des camps d'été et des tournées internationales. Au service de la communauté, le CYS offre des possibilités d'épanouissement personnel par le biais de la formation et de l'interprétation de la musique symphonique. Le CYS collecte également des fonds pour financer l'aide à la scolarité et des programmes éducatifs gratuits, en proposant des concerts gratuits.
La mission
La mission de la California Youth Symphony est de servir la communauté tout en offrant à de jeunes musiciens talentueux la meilleure expérience musicale qui soit.
