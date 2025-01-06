Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes de recherche pour les étudiants de premier cycle

Offre des possibilités de formation à la recherche pour les étudiants de premier cycle intéressés par des carrières dans la recherche liée à la santé.

‍

Soutien à la recherche universitaire

Offre des services comptables et administratifs pour les programmes de recherche financés par diverses sources, permettant aux professeurs et aux étudiants de s'engager dans des activités de recherche.

‍

Administration des programmes sponsorisés

Gérer les aspects financiers, juridiques et de ressources humaines des programmes financés par des sources extérieures, en veillant à la conformité et en minimisant les risques.

‍