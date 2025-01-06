Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de recherche pour les étudiants de premier cycle
Offre des possibilités de formation à la recherche pour les étudiants de premier cycle intéressés par des carrières dans la recherche liée à la santé.
Soutien à la recherche universitaire
Offre des services comptables et administratifs pour les programmes de recherche financés par diverses sources, permettant aux professeurs et aux étudiants de s'engager dans des activités de recherche.
Administration des programmes sponsorisés
Gérer les aspects financiers, juridiques et de ressources humaines des programmes financés par des sources extérieures, en veillant à la conformité et en minimisant les risques.
À propos
Fondation de recherche de l'université d'État de Californie à Long Beach
Fondée en
1961
EIN
956106694
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
6300 E STATE UNIVERSITY DR STE 332 LONG BEACH, California 90815-4670 United States
Site web
www.csulb.edu
Téléphone
(562)-985-4111
Adresse électronique
-
À propos
La CSULB Research Foundation, créée en 1956, est une organisation à but non lucratif qui renforce et fait progresser la mission éducative de la CSULB. Elle soutient la recherche, l'esprit d'entreprise, le service à la communauté, les programmes sponsorisés et l'acquisition de ressources privées, permettant ainsi aux professeurs et aux étudiants de s'engager dans des projets scientifiques.
La mission
La California State University, Long Beach Research Foundation sert la mission de l'université en soutenant et en s'engageant dans la recherche, l'entrepreneuriat, le service à la communauté, les programmes sponsorisés et l'acquisition de ressources privées.
