Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
CSNA Library
A library offering resources for numismatic research and study.
Symposia and Seminars
Educational events providing numismatic knowledge and insights.
Youth Numismatics
Programs designed to engage and educate young coin enthusiasts.
The California Numismatist
A print publication dedicated to numismatic topics and news.
À propos
Fondée en
1968
EIN
946181646
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 4003 VALLEJO, California 94590-0400 United States
Site web
www.calcoin.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The California State Numismatic Association (CSNA), founded in 1968, promotes numismatic activity and encourages the study of numismatics throughout California. CSNA is an educational non-profit group.
La mission
CSNA exists to promote numismatic activity throughout California and encourages the study of all areas of numismatics.
