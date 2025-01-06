California State Horsemens Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Horsemastership
Tests participants' knowledge of horsemanship, horse anatomy, health, grooming, and safety.
Gymkhana
Family-oriented amateur events with recreational activities for all equine breeds and disciplines.
English Western Program
Promotes equine competition, education, and continuous improvement of skills and knowledge.
Parade Program
Offers opportunities for horsemen interested in parading to compete in various classes.
À propos
California State Horsemens Association
Fondée en
2002
EIN
941091755
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
1330 W ROBINHOOD DR STE D STOCKTON, California 95207-5523 United States
Site web
californiastatehorsemen.org
Téléphone
(209)-227-7110
Adresse électronique
À propos
California State Horsemen's Association (CSHA), est. 1942, promotes horsemanship through events, education, and recreation for all breeds. CSHA provides quality, family-oriented activities and serves the CA horse community by addressing equestrian issues and preserving trail access.
La mission
California State Horsemen's Association provides family-oriented events, educational programs, and recreational activities for all equine breeds and disciplines, fostering interest in horsemanship throughout California.
