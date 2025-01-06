Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The California State Beekeepers Association supports professional beekeepers and California's pollination needs. They advocate for fair laws, promote beekeeping, and educate the public about honey bees. Founded in 1979, they ensure managed bees continue to feed the world.

La mission

The California State Beekeepers Association exists to support professional beekeepers and California's pollination needs, ensuring the vital role of managed bees in agriculture.