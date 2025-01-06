California State Beekeepers Association
California State Beekeepers Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Beekeeping Education and Support
Promotes better beekeeping methods, cooperation among members, and solutions to beekeeping challenges in California. Develops markets for apiary products and fosters cooperation with other agricultural interests.
À propos
California State Beekeepers Association
Fondée en
1979
EIN
942537145
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1521 I ST SACRAMENTO, California 95814-2016 United States
Site web
www.californiastatebeekeepers.com
Téléphone
(916)-441-0302
Adresse électronique
À propos
The California State Beekeepers Association supports professional beekeepers and California's pollination needs. They advocate for fair laws, promote beekeeping, and educate the public about honey bees. Founded in 1979, they ensure managed bees continue to feed the world.
La mission
The California State Beekeepers Association exists to support professional beekeepers and California's pollination needs, ensuring the vital role of managed bees in agriculture.
