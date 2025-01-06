California Society For Histotechology
California Society For Histotechology
Programmes et services
Programme de mentorat
Annual Symposium/Convention
A convention to promote continuing education for Histotechnology professionals.
Mohs Technician Training Program
Provides improved slide preparation techniques to current Mohs Technicians.
NSH Laboratory Webinar Series
Provides continuing education to a large number of employees inexpensively.
À propos
California Society For Histotechology
Fondée en
1981
EIN
953464223
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
1 TECHNOLOGY DR STE C523 IRVINE, California 92618-2341 United States
Site web
www.californiahistology.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The California Society for Histotechnology (CSH), founded in 1978, is a non-profit dedicated to promoting growth in histotechnology. They share knowledge, encourage positive lab practices, and foster networking among members through events and resources. CSH provides continuing education and advances the profession for students, lab leaders and other professionals.
La mission
The CSH is a community of Histotechnology professionals dedicated to educating and advancing the profession.
