California Rental Association
Faire un don
California Rental Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
California Rental Association
Acheter pour soutenir
California Rental Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
California Rental Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Professional Designation Courses
Offers courses through the National Apartment Association Education Institute (NAAEI) to help rental housing professionals advance their careers.
À propos
California Rental Association
Fondée en
1967
EIN
951966036
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
4351 AUBURN BLVD SACRAMENTO, California 95841-0000 United States
Site web
www.calrental.org
Téléphone
(800)-272-74009099260031
Adresse électronique
À propos
The California Rental Housing Association (CalRHA), founded in 1967, advocates for the rental housing industry in California. Representing small, medium, and large rental housing owners, CalRHA collectively addresses industry needs and protects the rights of its members.
La mission
The California Rental Association has been promoting the equipment and party rental industry since it began in 1946.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :