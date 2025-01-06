Radio publique de Californie
Radio publique de Californie
Radio publique de Californie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Forum KQED
Une émission de radio qui traite de l'information et de l'actualité.
Répartition politique
Un podcast et une émission de radio consacrés à la politique californienne.
Baie Curieuse
Un podcast répondant aux questions des auditeurs sur la région de la baie de San Francisco.
Le trait d'union
Un podcast explorant l'identité américaine à trait d'union.
À propos
Radio publique de Californie
Fondée en
1981
EIN
953415903
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
4100 VACHELL LN SN LUIS OBISP, California 93401-8113 États-Unis
Site web
www.kcbx.org
Téléphone
CapRadio, qui dessert la région de la capitale, la vallée centrale et la Sierra Nevada, est une station membre de NPR qui fournit des informations et des connexions pour aider les auditeurs à naviguer dans la vie en toute confiance. Elle vise à créer des communautés informées et impliquées grâce à des informations, de la musique et des divertissements fiables.
La mission
KCBX propose à ses auditeurs des informations, des affaires publiques et des arts musicaux alternatifs, encourageant l'appréciation des beaux-arts et des questions locales, nationales et mondiales, connectant la communauté au monde en tant que station NPR.
