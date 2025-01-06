California Motorcycle Dealers Association
California Motorcycle Dealers Association
Programmes et services
Programme de mentorat
Motorcycle Safety Advocacy
Advocating for motorcycle and motorscooter safety through legislative efforts and support of the California Motorcyclist Safety Program (CMSP).
Programme d'avantages pour les membres
Providing tangible benefits to members, including savings on Workers' Compensation Insurance, instructional seminars, and business planning resources.
À propos
California Motorcycle Dealers Association
Fondée en
1972
EIN
952745851
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 399 LAKE ELSINORE, California 92531-0000 United States
Site web
camda.net
Téléphone
(951)-471-1500
Adresse électronique
À propos
The California Motorcycle Dealers Association (CMDA), founded in 1972, promotes the motorcycle and motorsports industry for the benefit of California franchised dealer members. They defend and advance the interests and rights of these dealers, working to maintain a positive environment for the industry.
La mission
California Motorcycle Dealers Association advocates for and supports motorcycle dealers throughout California, fostering growth and unity within the industry.
